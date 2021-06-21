José Luis Moreira, ex-VP de futebol do Vasco, cobra dívida de quase R$ 4 milhões do clube na Justiça

Crédito: Reprodução/Vasco TV

No último fim de semana, o ex-vice presidente de futebol do Vasco José Luis Moreira, conhecido também como "Zé do Taxi", entrou na Justiça contra o clube. O ex-dirigente cobra uma dívida de R$ 3.851.502,00 referentes a dois empréstimos feitos por ele ao Cruz-Maltino no ano passado. A informação é do site "Esporte News Mundo".

> ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem a maior nota do VascoO ex-dirigente afirma que emprestou dinheiro ao Vasco em duas oportunidades no ano de 2020. A primeira aconteceu em fevereiro, quando emprestou R$ 2,6 milhões - a verba foi usada para quitar salários atrasados. Assim, o Cruz-Maltino deveria ter ressarcido Moreira em dez parcelas de R$ 286 mil, porém apenas quatro delas foram quitadas.

O segundo empréstimo aconteceu em julho de 2020, quando ele já era o VP de futebol do Vasco. Dessa vez, o valor foi de R$ 1,08 milhão, que deveriam ser pagos em seis parcelas. No entanto, apenas as duas primeiras foram quitadas.

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O clube deu como garantia, na época, o contrato de patrocínio da "Havan", bem como a premiação do Campeonato Brasileiro. Todavia, o clube não recebeu premiação alguma, uma vez que foi rebaixado para a segunda divisão - o valor do patrocínio não foi suficiente.

Ainda segundo o Esporte News Mundo, este não é o primeiro caso de empréstimos não pagos pelo clube a José Luis Moreira. Na ação, a defesa do ex-dirigente lembra que um outro processo tramita na Justiça desde 2009.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O Vasco ainda não foi notificado do processo, que foi sorteado para a 28ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).