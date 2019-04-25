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Na bronca

José Aldo lamenta derrota do Flamengo e detona Pará: "É muito fraco"

Torcedor rubro-negro, ex-campeão do UFC mostrou muita irritação com o lateral direito durante a partida pela Libertadores

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 17:15

Publicado em 

25 abr 2019 às 17:15
O lutador José Aldo criticou Pará, lateral do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram e Thiago Ribeiro/AE
A derrota do Flamengo na noite desta quarta-feira, para a LDU, em Quito, no Equador, pela Copa Libertadores, deixou muito rubro-negro irritado. Entre eles, o ex-campeão do UFC, José Aldo, mostrou descontentamento principalmente com Pará. Para o lutador, o lateral do Flamengo 'é muito fraco' e 'não tem noção de tática'.
- Acaba o jogo do Flamengo e é sempre a mesma coisa a anos. Não dá mais Pará e muito fraco - escreveu José Aldo no Twitter, que continuou:
- O cara domina a bola ou dar chutão ou devolve pro zagueiro e ainda não tem noção tática nenhuma - completou o lutador.
> Estádio Kleber Andrade deve receber jogos do Campeonato Brasileiro
Na análise do lutador, a falta de noção tática do lateral do Flamengo faz com que ele não saia da linha defensiva, dando condição de jogo ao adversário.
- Pará ainda dá o chutão e é fraco que não sai de trás e dando condições pro atacante! Olha a linha defensiva, é fraco! - concluiu.

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