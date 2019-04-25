José Aldo lamenta derrota do Flamengo e detona Pará: "É muito fraco"

A derrota do Flamengo na noite desta quarta-feira, para a LDU, em Quito, no Equador, pela Copa Libertadores, deixou muito rubro-negro irritado. Entre eles, o ex-campeão do UFC, José Aldo, mostrou descontentamento principalmente com Pará. Para o lutador, o lateral do Flamengo 'é muito fraco' e 'não tem noção de tática'.
- Acaba o jogo do Flamengo e é sempre a mesma coisa a anos. Não dá mais Pará e muito fraco - escreveu José Aldo no Twitter, que continuou:
- O cara domina a bola ou dar chutão ou devolve pro zagueiro e ainda não tem noção tática nenhuma - completou o lutador.
Na análise do lutador, a falta de noção tática do lateral do Flamengo faz com que ele não saia da linha defensiva, dando condição de jogo ao adversário.
- Pará ainda dá o chutão e é fraco que não sai de trás e dando condições pro atacante! Olha a linha defensiva, é fraco! - concluiu.