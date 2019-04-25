José Aldo lamenta derrota do Flamengo e detona Pará: "É muito fraco"

O lutador José Aldo criticou Pará, lateral do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram e Thiago Ribeiro/AE

A derrota do Flamengo na noite desta quarta-feira, para a LDU, em Quito, no Equador, pela Copa Libertadores, deixou muito rubro-negro irritado. Entre eles, o ex-campeão do UFC, José Aldo, mostrou descontentamento principalmente com Pará. Para o lutador, o lateral do Flamengo 'é muito fraco' e 'não tem noção de tática'.

- Acaba o jogo do Flamengo e é sempre a mesma coisa a anos. Não dá mais Pará e muito fraco - escreveu José Aldo no Twitter, que continuou:

- O cara domina a bola ou dar chutão ou devolve pro zagueiro e ainda não tem noção tática nenhuma - completou o lutador.

Na análise do lutador, a falta de noção tática do lateral do Flamengo faz com que ele não saia da linha defensiva, dando condição de jogo ao adversário.