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Jornalista leva invertida de Leila Pereira após provocação sobre Mundial: 'Vamos buscar o bi'

Torcedores incomodaram-se com a situação e lembraram episódio parecido com Lando Norris, também em entrevista à Bandsports...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 08:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 08:00

A nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu entrevista exclusiva à Bandsports depois de coletiva de imprensa na Academia de Futebol, nesta quinta-feira (16). Em meio às perguntas, a jornalista Marília Ruiz provocou a mandatária ao reproduzir a piada que o Verdão não teria nenhum título mundial.- Antes mesmo de ganhar você está animada? Você não sabe como é... É bem legal, depois de conto - disse a repórter, após Leila afirmar que estava empolgada para a competição, que o Alviverde irá disputar em fevereiro de 2022.
Sem pestanejar, a empresária respondeu:
- Sei, sim senhora. Vamos lá buscar nosso bi Mundial.Nas redes sociais, palmeirenses recordaram que não foi a primeira vez que jornalistas da Bandsports caçoaram do Mundial do Palmeiras em entrevistas sérias. O piloto Lando Norris foi alvo de piadas após assistir a um jogo do Verdão no Allianz Parque e também saiu em defesa do clube.
Após o repórter em questão afirmar que o Alviverde era uma equipe muito ruim por não ter títulos mundiais, Norris, que havia assistido à goleada sobre o Atlético-GO pelo Brasileirão, retrucou:
- Um time muito ruim que ganhou de 4 a 0 ontem. Eles ganharam isso que importa. Palmeiras!
A brincadeira repetida incomodou torcedores que acusaram a emissora de falta de profissionalismo. Em seu Twitter, Marília Ruiz minimizou as reclamações e afirmou que Leila também havia brincado com ela.
Crédito: LeilaPereiradeuentrevistacoletivacomopresidentedoPalmeiras(Foto:Reprodução/TVPalmeiras

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