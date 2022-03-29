Jornalista indica que Internacional fechou com dois novos reforços

O Internacional continua ativo no mercado de transferências e pode anunciar nos próximos dias as chegadas de Alan Patrick e Marlon Santos.
Segundo o jornalista Luis Cesar Merlo, o Colorado obteve êxito nas negociações com os atletas do Shaktar Donetsk. O acordo será válido até o meio do ano.
No caso de Alan Patrick, o jogador teve uma passagem no Beira-Rio em 2014. Na ocasião, ele disputou 43 jogos e marcou quatro gols.
Já Marlon Santos pintou no cenário nacional com a camisa do Fluminense e, após se destacar no time carioca, ele foi embora para o futebol europeu.
Mesmo com a informação do jornalista argentino, o Internacional não confirma a chegada dos atletas e prefere se manifestar sobre as negociações quando houverem um desfecho positivo.