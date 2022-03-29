futebol

Jornalista indica que Internacional fechou com dois novos reforços

De acordo com Luis Cesar Merlo, o Colorado acertou as chegadas de Alan Patrick e Marlon Santos...
LanceNet

29 mar 2022 às 18:16

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:16

O Internacional continua ativo no mercado de transferências e pode anunciar nos próximos dias as chegadas de Alan Patrick e Marlon Santos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Segundo o jornalista Luis Cesar Merlo, o Colorado obteve êxito nas negociações com os atletas do Shaktar Donetsk. O acordo será válido até o meio do ano.
No caso de Alan Patrick, o jogador teve uma passagem no Beira-Rio em 2014. Na ocasião, ele disputou 43 jogos e marcou quatro gols.
Já Marlon Santos pintou no cenário nacional com a camisa do Fluminense e, após se destacar no time carioca, ele foi embora para o futebol europeu.
Internacional
Mesmo com a informação do jornalista argentino, o Internacional não confirma a chegada dos atletas e prefere se manifestar sobre as negociações quando houverem um desfecho positivo.
Crédito: (Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

Tópicos Relacionados

internacional
Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

