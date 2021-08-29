Jornalista francês diz que Mbappé pode sair do PSG para o Real Madrid apenas no último dia da janela

Crédito: Mbappé pode deixar o PSG no último dia da janela de transferências (FRANCK FIFE / AFP

A transferência de Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid pode acontecer apenas no último dia da janela de transferências, segundo o jornalista Julien Maynard, da "Telefoot". O clube francês ainda não deu uma resposta oficial aos espanhóis.De acordo com as informações do repórter, o Real Madrid não mandou nenhum ultimato ao PSG por uma resposta e as negociações seguem em curso. No entanto, a imprensa espanhola afirmou que a oferta merengue tem validade até a segunda-feira.

Na última quinta-feira, o Real Madrid fez uma nova proposta ao Paris Saint-Germain após ter uma primeira recusada na última terça-feira. No entanto, o jogador permanece calado com relação a transferência e o clube se blinda visando a partida contra o Reims, neste domingo.