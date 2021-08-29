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Jornalista francês diz que Mbappé pode sair do PSG para o Real Madrid apenas no último dia da janela

Segundo as informações de Julien Maynard, o clube espanhol não lançou nenhum ultimato para o Paris Saint-Germain e que as negociações seguem em andamento...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 10:33

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 10:33
Crédito: Mbappé pode deixar o PSG no último dia da janela de transferências (FRANCK FIFE / AFP
A transferência de Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid pode acontecer apenas no último dia da janela de transferências, segundo o jornalista Julien Maynard, da "Telefoot". O clube francês ainda não deu uma resposta oficial aos espanhóis.De acordo com as informações do repórter, o Real Madrid não mandou nenhum ultimato ao PSG por uma resposta e as negociações seguem em curso. No entanto, a imprensa espanhola afirmou que a oferta merengue tem validade até a segunda-feira.
Na última quinta-feira, o Real Madrid fez uma nova proposta ao Paris Saint-Germain após ter uma primeira recusada na última terça-feira. No entanto, o jogador permanece calado com relação a transferência e o clube se blinda visando a partida contra o Reims, neste domingo.
Neste domingo, a "Sky Sports" publicou que Mbappé estaria frustrado pela ausência de respostas do PSG com relação a última proposta realizada pela equipe da capital espanhola. A janela de transferências se encerra na próxima terça-feira, mas o destino do atacante segue incerto.

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