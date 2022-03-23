Jornalista fala em possível troca entre Edenilson e Keno

Nome que foi bastante especulado como alvo do Atlético-MG na última janela de transferências, o meio-campista Edenilson pode efetivar a transferência de maneira diferente do que originalmente se imaginava. Ao menos, de acordo com informação do jornalista Thiarle Veloso, da 'Rádio Grenal'.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque as diretorias de Internacional e Atlético estariam acertando uma troca onde o meio-campista do Colorado iria para Belo Horizonte e o atacante Keno chegaria para reforçar o elenco atualmente dirigido pelo técnico Alexander Medina.

Não existe maiores informações a respeito de quanto tempo cada um dos atletas envolvidos seria ligado a nova equipe ou se haveria o envolvimento de quantia financeira para um dos lados na transação.

Oficialmente, tanto Inter como Atlético negam a possibilidade. Ao ponto de Rodrigo Caetano, Executivo de Futebol da equipe mineira, em palavras publicadas pelo site 'Revista Colorada', ser bastante taxativo:

- Nunca se cogitou isso. Existe 200%? Então é 200% que eu descarto. A chance do Keno sair do Galo em qualquer negociação é zero.

Porém, do lado do Internacional, existe uma movimentação nos bastidores para estabelecer uma reformulação no plantel onde nomes com maior tempo no clube (caso de Edenilson) tem chance mais elevada de deixarem o Beira-Rio.