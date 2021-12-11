Jornalista detalha ao L! estilo de jogo de Mario Pineida, lateral que está a caminho do Fluminense

O Fluminense ficou bem próximo de sacramentar o empréstimo do lateral equatoriano Mario Pineida. O possível desembarque do jogador de 29 anos às Laranjeiras é vista como um bom negócio por quem acompanha a trajetória de Pineida no Barcelona de Guayaquil. Jornalista do Directv Sports no Equador, Theo Posso destaca ao LANCE! a garra do atleta

- É um lateral com muita força, aguerrido para marcar. Além disto, ataca com muita precisão na bola. Joga pela direita e pela esquerda como marcador pelos lados. A verdade é que está com maturidade, próximo dos 30 anos e tem experiência em todas as categorias da seleção do Equador. É surpreendente o fato de não ter saído para o exterior - declarou o jornalista sobre o lateral que costuma jogar pela direita.

O costume por travar disputas mais acirradas em competições de alto nível surge como outro fator para o Fluminense confiar em Pineida.

- Tem experiência tanto em momentos pela seleção do Equador e jogou muitas edições da Copa Libertadores com o Barcelona de Guayaquil. Trata-se de um jogador muito reconhecido no futebol equatoriano. Certamente, não vai pesar disputar uma competição continental deste porte - afirmou Posso.

Contudo, o jornalista alertou para um aspecto no qual o jogador de 29 anos oscila.

- Pineida não tem a mesma velocidade que tinha ao atacar quando era jovem. Ele fica bem localizado na defesa, mas não consegue apoiar o ataque com tanta intensidade - frisou.

O equatoriano é esperado na próxima semana para fazer exames e assinar contrato de empréstimo.