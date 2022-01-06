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Jornalista aponta interesse do Corinthians em contar com o goleiro Ivan, da Ponte Preta

Mesmo com a renovação contratual de Cássio encaminhada, o Timão estaria de olho no jovem arqueiro da Macaca...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 13:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 13:54

Mesmo com a renovação contratual de Cássio encaminhada, o Corinthians pode estar de olho em um goleiro no mercado. Isso porque, segundo noticiou o jornalista Jorge Nicola, o Timão tem interesse na contratação de Ivan, da Ponte Preta.+ Relembre as maiores chegadas dos principais clubes há dez anos
De acordo com Nicola, o Timão aguarda o retorno do empresário Fernando Garcia ao Brasil para dar prosseguimento ao negócio.
A Macaca é detentora de 100% dos direitos do goleiro, visto como o principal ativo do clube do interior de São Paulo. Com contrato até o final de 2023, o Corinthians teria que fugir do seu "modus operandi" e negociar um valor pela contratação do atleta da Ponte Preta.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES
Além disso, segundo o "ge", 40% do valor de uma possível venda de Ivan já estaria comprometido para sanar dívidas da Ponte.
O goleiro soma 121 jogos vestindo a camisa da Macaca. Na última edição da Série B do Brasileirão, disputou 26 partidas, sofrendo 30 gols e acumulando oito jogos sem ser vazado.
Desde a última temporada, o garoto Matheus Donelli tem sido cada vez mais o reserva imediato de Cássio. O Timão chegou a contratar o goleiro mais alto do Brasil, Carlos Miguel, de 2,06 metros, durante 2021, mas o atleta não teve chances de estrear.
No ano passado, o arqueiro revezava a terceira opção com Caíque França, que deixou o Time do Povo na última temporada.
Crédito: IvanemaçãopelaMacaca(Foto:Divulgação

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