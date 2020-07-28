Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornal português crava acerto de Carlos Carvalhal com o Braga

Treinador de 54 anos não tem a intenção de trabalhar no futebol brasileiro e assumirá comando do clube que o revelou como jogador profissional...
LanceNet

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 21:55

Crédito: Reprodução / Twitter
O jornal português "Record" avançou nesta segunda-feira que o técnico Carlos Carvalhal, alvo do Flamengo, aceitou uma proposta para comandar o Braga, de Portugal. Aos 54 anos, o treinador fez um belo trabalho à frente do Rio Ave na temporada e classificou o clube para a próxima edição da Liga Europa.
Carvalhal se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do Flamengo, respectivamente, nesta segunda-feira, mas as condições oferecidas não agradaram o treinador.
Segundo o jornal "O Dia", Antônio Salvador, presidente do Braga, afirmou que Carlos Carvalhal irá se reunir ainda nesta segunda-feira com os representantes do clube português para assinar o contrato, que deverá ser de duas temporadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados