Jornal português crava acerto de Carlos Carvalhal com o Braga

O jornal português "Record" avançou nesta segunda-feira que o técnico Carlos Carvalhal, alvo do Flamengo, aceitou uma proposta para comandar o Braga, de Portugal. Aos 54 anos, o treinador fez um belo trabalho à frente do Rio Ave na temporada e classificou o clube para a próxima edição da Liga Europa.
Carvalhal se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo do Flamengo, respectivamente, nesta segunda-feira, mas as condições oferecidas não agradaram o treinador.
Segundo o jornal "O Dia", Antônio Salvador, presidente do Braga, afirmou que Carlos Carvalhal irá se reunir ainda nesta segunda-feira com os representantes do clube português para assinar o contrato, que deverá ser de duas temporadas.