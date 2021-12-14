Jornal inglês repercute desejo de Andreas Pereira de permanecer no Flamengo

A vontade de Andreas Pereira de permanecer na Gávea começou a repercutir na Inglaterra. Na última segunda-feira, o jornal "Daily Mail" noticiou o desejo do meio-campista, que se tornou público durante o prêmio "Bola de Prata", da ESPN. O camisa 18 do Flamengo, inclusive, chegou a dizer que será feito de tudo para que ele possa continuar a vestir a camisa rubro-negra.> Cauteloso por técnico, Fla vive semana de mudanças na política interna- Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo, e agora vamos fazer de tudo. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Braz para fazer isso possível - revelou à ESPN.