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futebol

Jornal inglês repercute desejo de Andreas Pereira de permanecer no Flamengo

Durante a premiação do prêmio Bola de Prata, da ESPN, Andreas externou a vontade de permanecer na Gávea ...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 15:02

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 15:02

A vontade de Andreas Pereira de permanecer na Gávea começou a repercutir na Inglaterra. Na última segunda-feira, o jornal "Daily Mail" noticiou o desejo do meio-campista, que se tornou público durante o prêmio "Bola de Prata", da ESPN. O camisa 18 do Flamengo, inclusive, chegou a dizer que será feito de tudo para que ele possa continuar a vestir a camisa rubro-negra.> Cauteloso por técnico, Fla vive semana de mudanças na política interna- Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo, e agora vamos fazer de tudo. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Braz para fazer isso possível - revelou à ESPN.
A situação, contudo, não é simples. Embora, a tendência seja de que os Red Devils passem por uma reformulação após a chegada do interino Ralf Rangnick, que se tornará consultor técnico do clube, a opção de compra de Andreas tem um valor alto.
Para ser mais exato, o Flamengo terá que desembolsar 20 milhões de euros (mais de R$ 127 milhões na cotação atual). O valor, vale destacar, é superior ao que o Manchester United pagou para contar com Cristiano Ronaldo - 15 milhões de euros, o que dá mais de R$ 95 milhões.
Crédito: AndreaschegouaoFlamengoem2021(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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