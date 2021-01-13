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futebol

Jornal inglês diz que Barcelona tentará a contratação de Agüero

Jogador de 32 anos tem contrato com o Manchester City somente até o fim da temporada, em junho, e já pode assinar com outro clube. PSG também monitora a situação...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 14:31

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:31

Crédito: TIM KEETON/POOL/AFP
Um dos maiores ídolos da história do Manchester City, o atacante Sergio 'Kun' Agüero pode estar vivendo seus últimos meses com a camisa do clube inglês. Com vínculo somente até o final da temporada, em junho, o argentino é alvo do Barcelona, segundo a imprensa britânica.
+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com informações do jornal "The Sun", os catalães estão monitorando a situação do jogador, que até o momento tem o futuro indefinido. O atleta de 32 anos, inclusive, já pode assinar um pré-contrato gratuito com qualquer equipe.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
A publicação, no entanto, afirma que o Barcelona terá concorrência para fechar com o argentino. O Paris Saint-Germain, a pedido de Mauricio Pochettino, também tem interesse em Agüero.

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