Jornal espanhol revela que Vinícius Júnior desejava vestir a camisa do Real Madrid

Apesar de André Cury ter dito que Vinícius Júnior era torcedor do Barcelona, o "As" teve acesso a mensagens privadas do atleta com o seu empresário, Lucas Mineiro, que desmentem a versão do agente. Assim que soube que seria jogador do Real Madrid, o jovem afirmou que iria para o "maior do mundo".Cury, que trabalhava para a equipe culé obsevando nomes no Brasil, também afirmou que o camisa 20 chorou no dia em que o Barcelona aplicou uma goleada sobre o PSG por 6 a 1 na Champions League. No entanto, o jovem estava integrado com a Seleção Brasileira sub-17 e atuou contra o Paraguai no dia da partida do clube catalão.