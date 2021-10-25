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Jornal espanhol revela que Vinícius Júnior desejava vestir a camisa do Real Madrid

Entorno do atleta também desmentiu André Cury, empresário ligado ao Barcelona, que disse que o atacante merengue torcia para equipe culé antes de chegar em Madri...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 14:26
Crédito: Josep LAGO / AFP
Apesar de André Cury ter dito que Vinícius Júnior era torcedor do Barcelona, o "As" teve acesso a mensagens privadas do atleta com o seu empresário, Lucas Mineiro, que desmentem a versão do agente. Assim que soube que seria jogador do Real Madrid, o jovem afirmou que iria para o "maior do mundo".Cury, que trabalhava para a equipe culé obsevando nomes no Brasil, também afirmou que o camisa 20 chorou no dia em que o Barcelona aplicou uma goleada sobre o PSG por 6 a 1 na Champions League. No entanto, o jovem estava integrado com a Seleção Brasileira sub-17 e atuou contra o Paraguai no dia da partida do clube catalão.
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Em contato com o LANCE!, o entorno do atleta afirmou que Vinícius Júnior não acompanhou o confronto citado enquanto estava concentrado com o Brasil e afirmou que o camisa 20 não possui nenhuma relação com o agente. As mesmas pessoas disseram que o empresário não supera ter perdido a joia para o Real Madrid.
O brasileiro se destacou no último domingo durante o clássico contra o Barcelona em que a equipe merengue saiu com a vitória em pleno Camp Nou. Vini Jr. volta a atuar nesta quarta-feira, diante do Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.

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