Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornal espanhol coloca quatro jogadores do Santos na Seleção da Copinha

Jornal ÁS colocou Diógenes, Jair Paula, Weslley Patati e Rwan Seco na seleção do torneio...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 17:45
O jornal 'AS', da Espanha, citou quatro jogadores do Santos na "Seleção ideal" da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano de 2022. O Peixe ficou com o vice-campeonato após perder para o Palmeiras na manhã desta terça-feira, no Allianz Parque.O primeiro nome na lista é do goleiro Diógenes. Ele superou a desconfiança e foi peça fundamental na terceira fase e nas quartas de final, quando defendeu pênaltis e garantiu a classificação santista para as próximas fases. Segundo o jornal, o arqueiro de 21 anos mostrou "autoridade e segurança" na competição.
O segundo nome santista na lista é o zagueiro Jair. Com apenas 16 anos, o defensor foi considerado um dos melhores nomes de todo o time na competição. 'AS' destacou a "altura defensiva" e "excelência física" como principais características.Chamado de "intimidador", Weslley Patati foi destacado como um dos maiores talentos da competição principalmente por conta de seus dribles rápidos. O Santos anunciou a renovação de contrato do atacante Weslley Patati até o final de 2024.
Por fim, o artilheiro do Peixe, Rwan Seco, também esteve na lista. O 'AS' elegeu Rwan o "melhor atacante da Copinha" e valorizou, além dos gols, sua parte tática ao longo dos jogos. O jogador foi comprado recentemente e deve subir para o profissional.
Crédito: RwanSecofoiumdosartilheirosdoSantosnaCopinha(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados