Jornal espanhol coloca quatro jogadores do Santos na Seleção da Copinha

O jornal 'AS', da Espanha, citou quatro jogadores do Santos na "Seleção ideal" da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano de 2022. O Peixe ficou com o vice-campeonato após perder para o Palmeiras na manhã desta terça-feira, no Allianz Parque.O primeiro nome na lista é do goleiro Diógenes. Ele superou a desconfiança e foi peça fundamental na terceira fase e nas quartas de final, quando defendeu pênaltis e garantiu a classificação santista para as próximas fases. Segundo o jornal, o arqueiro de 21 anos mostrou "autoridade e segurança" na competição.

O segundo nome santista na lista é o zagueiro Jair. Com apenas 16 anos, o defensor foi considerado um dos melhores nomes de todo o time na competição. 'AS' destacou a "altura defensiva" e "excelência física" como principais características.Chamado de "intimidador", Weslley Patati foi destacado como um dos maiores talentos da competição principalmente por conta de seus dribles rápidos. O Santos anunciou a renovação de contrato do atacante Weslley Patati até o final de 2024.

Por fim, o artilheiro do Peixe, Rwan Seco, também esteve na lista. O 'AS' elegeu Rwan o "melhor atacante da Copinha" e valorizou, além dos gols, sua parte tática ao longo dos jogos. O jogador foi comprado recentemente e deve subir para o profissional.