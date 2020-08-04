Jornal espanhol coloca Kaio Jorge, do Santos, como uma das dez promessas do Brasileirão 2020

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O atacante Kaio Jorge, do Santos, é tratado internacionalmente como uma das joias da edição deste ano no Campeonato Brasileiro, que inicia neste fim de semana, com o Peixe em campo no domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

O diário espanhol “As” classificou o que considera os dez atletas mais promissores da competição nacional e destacou as habilidades de Kaio.

– Atua como centroavante, mas entre as suas grandes habilidades está a mobilidade. Caindo belas beiradas do campo e se desmarcando em alta velocidade – mencionou o jornal.

O veículo também menciona o desempenho do Menino da Vila na conquista da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 de 2019, no qual foi titular e marcou cinco gols na campanha.

– No Mundial Sub-17 foi um dos maiores destaques e com os seus cinco gols se sagrou como “Chuteira de Bronze” – escreveu Juan Antonio Lopesino, jornalista que assina a matéria.Promovido ao time principal do Santos no ano passado, o camisa 19 não teve muitas oportunidades com o então treinador, Jorge Sampaoli, diferentemente o que acontece nesta temporada, sob o comando do português Jesualdo Ferreira. Titular logo na primeira partida do ano, quando o Peixe empatou em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela rodada inaugural do Campeonato Paulista, disputou nove jogos até aqui, cinco deles como titular.

Na sua estreia pela Copa Libertadores, no dia 3 de março, Kaio Jorge iniciou contra o Defensa y Justicia (ARG) no banco de reservas, mas entrou aos 24 minutos do segundo tempo e fez o gol da vitória, de virada, por 2 a 1, no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires. Foi a primeira vez que o jovem foi às redes como profissional.