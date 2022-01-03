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futebol

Jornal espanhol coloca Kaiky em lista de promessas que devem explodir em 2022

Zagueiro do Peixe é o único jogador brasileiro na lista do Marca...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 11:39

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 11:39

O zagueiro Kaiky, do Santos, foi apontado entre onze jogadores como talentos que devem "explodir" em 2022 pelo jornal esportivo espanhol Marca. Ele é o único brasileiro da lista ao lado do goleiro irlandês Bazunu, do lateral-direito inglês Livramento, do zagueiro português Inácio, do lateral-esquerdo escocês Kickey.No meio de campo o alemão Wirtz, o francês Tchouaméni e o inglês Gallagher e no ataque o inglês Madueke, o argentino Julian Álvarez e o ganês Sulemana.
- Ele tem tudo para chegar à seleção nacional - diz seu ex-técnico Fernando Diniz.O zagueiro arrebatou de Rodrygo a honra de ser o artilheiro mais jovem (17 anos e um mês) de um clube brasileiro na Libertadores. "Mas Kaiky não cresceu olhando "Neymar", mas o Marquinhos. Ele carece de velocidade, mas compensa com ímpeto em duelos e segurança na passagem.", diz um trecho da matéria.
Kaiky Fernandes foi revelado nas categorias de base do Santos e pulou diversos processos chegando atuar na categoria Sub-20 com 16 anos. Ele acumula convocações para a Seleção Brasileira de base e subiu para o elenco profissional do clube em 2021. Desde então se consolidou na zaga e ultrapassou Rodrygo, sendo um dos jogadores mais jovens do Peixe e da história da Libertadores a marcar na competição.
Crédito: KaikysetornouojogadorbrasileiromaisjovemamarcarnaLibertadores(GUILHERMEDIONIZIO/AFP/POOL

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