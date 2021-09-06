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Jornal diz que Neymar recebe mais de R$ 3 milhões por mês em bônus no salário por ser 'pontual e simpático'

'El Mundo', da Espanha, já havia noticiado que clube francês desembolsou mais meio bilhão de euros desde que o brasileiro desembarcou em Paris e agora mostra outros valores...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 11:27
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após afirmar que o Paris Saint-Germain já desembolsou mais de 500 milhões de euros desde que contratou Neymar junto ao Barcelona, em 2017, o jornal "El Mundo" voltou a noticiar a respeito do contrato do brasileiro com o clube francês. Nesta segunda-feira, o portal revelou cláusulas e valores do vínculo.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1Segundo o jornal, Neymar recebe 541.680 euros (R$ 3,3 milhões) para ser "cortês, pontual, simpático e disponível com o torcedor parisiense", como cumprimentá-lo ao final dos jogos. O valor, pago ao camisa 10 mensalmente, é uma das cláusulas no contrato, que o portal já havia citado na matéria anterior.
Além destas determinações, o atacante também não pode criticar publicamente questões táticas nem fazer comentários negativos sobre o PSG ou pessoas que trabalham no clube da Cidade Luz.
+ Confira a repercussão da suspensão da partida entre Brasil e Argentina na imprensa internacional!
De acordo com o jornal, somando a multa rescisória paga pelo PSG ao Barcelona (222 milhões de euros) com os salários recebidos pelo jogador desde que chegou ao clube, o time do Parque dos Príncipes já desembolsou 489.228.117 euros com Neymar.
Na conversão, o valor ultrapassa os R$ 3 bilhões (3.004.349.866,497), mas esta conta não é a correta por conta das variações do câmbio entre euro e real ao longo dos anos.

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