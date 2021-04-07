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Jornal critica atuação de Arnold após lateral sofrer com Vini Jr. na Champions: 'Ele entrou em pânico'

Atleta do Liverpool falhou em dois gols, levou cartão amarelo por fazer falta em Vini Jr., e viu jornal dizer que não jogará a Eurocopa: 'Vai assistir pela televisão'...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 14:03
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A má atuação do lateral Alexander-Arnold na derrota do Liverpool para o Real Madrid, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, foi motivo de críticas na imprensa britânica. O camisa 66 falhou em dois dos três gols do time merengue, sofreu para marcar o brasileiro Vini Jr., e levou um cartão amarelo.
+ Veja a tabela da Champions LeagueNo jornal "The Sun", o ala foi destaque com a manchete "Liverpool derrotado pelo Real Madrid quando Trent Alexander-Arnold confirma sua vaga na Euro 2020... em frente à TV". A referência à Eurocopa se deve pela não convocação do jogador para a seleção inglesa no início das Eliminatórias.
Na época, o técnico Gareth Southgate disse que Arnold "não tem jogado no mesmo nível que nos últimos anos" e que por isso deixou o jogador do Liverpool de fora da lista de 26 convocados.
+ Messi, Agüero, Modric… Janela na Europa terá mais de 30 astros em fim de contrato; veja nomes
No duelo contra o Real Madrid, Arnold foi responsável direto pelo segundo gol espanhol, marcado por Asensio, onde tentou cortar passe para Mendy, mas mandou nos pés do camisa 11. No terceiro gol, marcado por Vini Jr., ele não prestou atenção e deixou o brasileiro se desmarcar.
O jornal ainda citou que Arnold não conseguia se dar bem nos duelos contra Vini Jr. e que o embate teve apenas um vencedor, falando do brasileiro. O lateral terminou o jogo com cartão amarelo justamente por fazer falta em Vinícius.

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