Jornal critica atuação de Arnold após lateral sofrer com Vini Jr. na Champions: 'Ele entrou em pânico'

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A má atuação do lateral Alexander-Arnold na derrota do Liverpool para o Real Madrid, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, foi motivo de críticas na imprensa britânica. O camisa 66 falhou em dois dos três gols do time merengue, sofreu para marcar o brasileiro Vini Jr., e levou um cartão amarelo.

+ Veja a tabela da Champions LeagueNo jornal "The Sun", o ala foi destaque com a manchete "Liverpool derrotado pelo Real Madrid quando Trent Alexander-Arnold confirma sua vaga na Euro 2020... em frente à TV". A referência à Eurocopa se deve pela não convocação do jogador para a seleção inglesa no início das Eliminatórias.

Na época, o técnico Gareth Southgate disse que Arnold "não tem jogado no mesmo nível que nos últimos anos" e que por isso deixou o jogador do Liverpool de fora da lista de 26 convocados.

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No duelo contra o Real Madrid, Arnold foi responsável direto pelo segundo gol espanhol, marcado por Asensio, onde tentou cortar passe para Mendy, mas mandou nos pés do camisa 11. No terceiro gol, marcado por Vini Jr., ele não prestou atenção e deixou o brasileiro se desmarcar.