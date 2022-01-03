Jornal coloca Gabigol na mira de West Ham e mais três clubes ingleses; Flamengo mantém posição

Gabriel Barbosa mais uma vez está no radar de clubes europeus. O Sky Sports, um dos principais veículos do Reino Unido, publicou nesta segunda que o West Ham "mantém conversas" pela contratação do atacante do Flamengo, que estaria "impressionado" com o trabalho de David Moyes. Outros três clubes da Premier League também estariam interessados em contratar Gabi nesta janela.Segundo apurou o LANCE!, o Flamengo mantém a posição de que não chegou ao clube nenhuma oferta pelo jogador. Ao retornar de Portugal no dia 31 de dezembro, o diretor Bruno Spindel foi enfático ao negar qualquer contato do Newcastle, da Inglaterra, pelo camisa 9, cujo contrato vai até o final de 2024.

De acordo com o Sky Sports, Gabigol tem o desejo de atuar na Premier League e, ao assistir os jogos do West Ham, impressionou-se. O clube londrino faz uma boa campanha sob o comando de David Moyes, ocupando o quinto lugar atrás do líder Manchester City e do Chelsea, Liverpool e Arsenal, respectivamente.

Apesar da campanha positiva, o West Ham está procurando um centroavante para reforçar o elenco nesta janela de transferências de inverno - a qual teve sua abertura no dia 1º de janeiro e se encerra neste mês, no dia 31 de janeiro.

A publicação ainda destaca os números de Gabriel Barbosa desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2019 (são 104 gols e 34 assistências em 147 partidas), e as recentes convocações para a Seleção Brasileira do técnico Tite.