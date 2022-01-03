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Jornal coloca Gabigol na mira de West Ham e mais três clubes ingleses; Flamengo mantém posição

Sky Sports, um dos principais veículos da Inglaterra, publica que o West Ham tem mantido conversas pela chegada de Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 16:53

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:53

Gabriel Barbosa mais uma vez está no radar de clubes europeus. O Sky Sports, um dos principais veículos do Reino Unido, publicou nesta segunda que o West Ham "mantém conversas" pela contratação do atacante do Flamengo, que estaria "impressionado" com o trabalho de David Moyes. Outros três clubes da Premier League também estariam interessados em contratar Gabi nesta janela.Segundo apurou o LANCE!, o Flamengo mantém a posição de que não chegou ao clube nenhuma oferta pelo jogador. Ao retornar de Portugal no dia 31 de dezembro, o diretor Bruno Spindel foi enfático ao negar qualquer contato do Newcastle, da Inglaterra, pelo camisa 9, cujo contrato vai até o final de 2024.
De acordo com o Sky Sports, Gabigol tem o desejo de atuar na Premier League e, ao assistir os jogos do West Ham, impressionou-se. O clube londrino faz uma boa campanha sob o comando de David Moyes, ocupando o quinto lugar atrás do líder Manchester City e do Chelsea, Liverpool e Arsenal, respectivamente.
Apesar da campanha positiva, o West Ham está procurando um centroavante para reforçar o elenco nesta janela de transferências de inverno - a qual teve sua abertura no dia 1º de janeiro e se encerra neste mês, no dia 31 de janeiro.
A publicação ainda destaca os números de Gabriel Barbosa desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2019 (são 104 gols e 34 assistências em 147 partidas), e as recentes convocações para a Seleção Brasileira do técnico Tite.
Crédito: AtacantedoFlamengoestánoradardeclubesdaPremierLeague(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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