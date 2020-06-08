Jornal afirma que Thiago Silva não ficará no PSG na próxima temporada

Com contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da temporada, o zagueiro Thiago Silva não deve ter o vínculo renovado, de acordo com informações do jornal "L'Équipe". Aos 35 anos, Thiago está no clube desde 2012.
Segundo o portal francês, o defensor recebeu nos últimos dias uma ligação do brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube parisiense, e foi informado que não permanecerá na equipe na próxima época.
O contrato do jogador vai até o dia 30 de junho, mas o Paris Saint-Germain está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões. Pensando nisso, o clube deve ampliar o vínculo do defensor por apenas mais dois meses, até o fim de agosto, para que o atleta atue na competição continental.
Na Europa, o Everton, da Inglaterra, aparece como opção para Thiago Silva. O clube é comandado por Carlo Ancelotti, que foi seu treinador no Milan, e tem grande admiração pelo jogador. O próprio Milan também já foi especulado como possível destino do jogador.
No Brasil, o Fluminense sonha em repatriar o jogador, que atuou no Tricolor das Laranjeiras entre 2006 e 2008. O presidente do Flu, Mario Bittencourt, já afirmou que um de seus sonhos é contratar o 'Monstro' novamente para o clube.