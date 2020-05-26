Jornal afirma que Reinier irá ser incorporado nos treinos de Zidane

O técnico Zidane, após as primeiras semanas de trabalhos no Real Madrid, convocou Reinier para os próximos treinos da equipe, segundo afirma o jornal “As”. O brasileiro, que havia acabado sua temporada com o time do Castilla, irá passar por novo teste de coronavírus para saber se estará apto a integrar o restante do elenco principal.
Nesta terça-feira, o clube irá informar ao jovens os planos para eles a curto e médio prazos. A ideia é que o ex-atleta do Flamengo participe das sessões do comandante francês de maneira regular, um dos motivos que o fez optar pelo gigante espanhol em detrimento de outros clubes.
Reinier se encontra em grande forma após ter seguido a preparação adequada durante o período de quarentena. O jogador fez treinos em uma academia com professor e com a permissão do governo, além de ter instalado aparelhos em sua nova casa.
O jovem de 18 anos esteve no Centro de Treinamento para realização de testes no último dia seis de maio, mas é necessário um novo exame de acordo com os protocolos sanitário para treinar com o Real Madrid. A joia pode se juntar a Javi Hernandez, também promovido da equipe B.E MAIS:Bayern de Munique apresenta proposta de renovação para AlabaSolskjaer confirma que Pogba e Rashford estão aptos para jogarManchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do NapoliNewcastle abre conversas para contratar Philippe Coutinho E MAIS: