Jornal afirma que Reinier irá ser incorporado nos treinos de Zidane

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O técnico Zidane, após as primeiras semanas de trabalhos no Real Madrid, convocou Reinier para os próximos treinos da equipe, segundo afirma o jornal “As”. O brasileiro, que havia acabado sua temporada com o time do Castilla, irá passar por novo teste de coronavírus para saber se estará apto a integrar o restante do elenco principal.

Nesta terça-feira, o clube irá informar ao jovens os planos para eles a curto e médio prazos. A ideia é que o ex-atleta do Flamengo participe das sessões do comandante francês de maneira regular, um dos motivos que o fez optar pelo gigante espanhol em detrimento de outros clubes.

Reinier se encontra em grande forma após ter seguido a preparação adequada durante o período de quarentena. O jogador fez treinos em uma academia com professor e com a permissão do governo, além de ter instalado aparelhos em sua nova casa.