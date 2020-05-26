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futebol

Jornal afirma que Reinier irá ser incorporado nos treinos de Zidane

Brasileiro irá passar por novo teste de coronavírus para poder integrar elenco principal do Real Madrid. Temporada na equipe B havia terminado e jovem pode ser aproveitado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:26

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:26

Crédito: Divulgação
O técnico Zidane, após as primeiras semanas de trabalhos no Real Madrid, convocou Reinier para os próximos treinos da equipe, segundo afirma o jornal “As”. O brasileiro, que havia acabado sua temporada com o time do Castilla, irá passar por novo teste de coronavírus para saber se estará apto a integrar o restante do elenco principal.
Nesta terça-feira, o clube irá informar ao jovens os planos para eles a curto e médio prazos. A ideia é que o ex-atleta do Flamengo participe das sessões do comandante francês de maneira regular, um dos motivos que o fez optar pelo gigante espanhol em detrimento de outros clubes.
Reinier se encontra em grande forma após ter seguido a preparação adequada durante o período de quarentena. O jogador fez treinos em uma academia com professor e com a permissão do governo, além de ter instalado aparelhos em sua nova casa.
O jovem de 18 anos esteve no Centro de Treinamento para realização de testes no último dia seis de maio, mas é necessário um novo exame de acordo com os protocolos sanitário para treinar com o Real Madrid. A joia pode se juntar a Javi Hernandez, também promovido da equipe B.E MAIS:Bayern de Munique apresenta proposta de renovação para AlabaSolskjaer confirma que Pogba e Rashford estão aptos para jogarManchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do NapoliNewcastle abre conversas para contratar Philippe Coutinho E MAIS:

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