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futebol

Jorginho lamenta gol sofrido no começo do jogo

Treinador analisou as dificuldades do Coxa ao longo do confronto com o Athletico...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 22:20

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 22:20
Crédito: Divulgação/Coritiba
O torcedor do Coritiba vai dormir de cabeça inchada neste sábado. Na Arena da Baixada, o Coxa foi superado pelo Athletico, permanece na zona de rebaixamento e vê o rival subir na classificação do Campeonato Brasileiro.No vestiário, o técnico Jorginho lamentou o gol sofrido no início, que foi determinante no placar do clássico.
‘Levar gol no início atrapalha muito no planejamento. Não fizemos um bom primeiro tempo. E os jogadores do Athletico estavam fazendo muitas faltas, principalmente quando a gente tentava jogar e isso estava dificultando’, declarou.
Com a semana livre para trabalhar, o Coritiba só volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Vasco da Gama, no Couto Pereira.

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