Jorginho lamenta gol sofrido no começo do jogo

Crédito: Divulgação/Coritiba

O torcedor do Coritiba vai dormir de cabeça inchada neste sábado. Na Arena da Baixada, o Coxa foi superado pelo Athletico, permanece na zona de rebaixamento e vê o rival subir na classificação do Campeonato Brasileiro.No vestiário, o técnico Jorginho lamentou o gol sofrido no início, que foi determinante no placar do clássico.

‘Levar gol no início atrapalha muito no planejamento. Não fizemos um bom primeiro tempo. E os jogadores do Athletico estavam fazendo muitas faltas, principalmente quando a gente tentava jogar e isso estava dificultando’, declarou.