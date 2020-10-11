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Jorginho desabafa após empate do Coritiba em casa

Incomodado com os questionamentos do seu trabalho, o treinador falou publicamente sobre a chance de perder o emprego...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 23:26

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 23:26

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba está em ebulição. Neste sábado, o time voltou a jogar abaixo do esperado e apenas empatou sem gols com o Fortaleza, no Couto Pereira.Questionado na entrevista coletiva sobre algum receio de perder o cargo, o treinador foi direto na resposta.
‘A diretoria tem todo o direito e poder de decisão (de demitir). Tenho consciência do meu trabalho, qualificado e dedicado. Faltavam peças que estão chegando e precisam de um tempo. Eu não sou mágico’, afirmou.
Com o placar de igualdade, o Coritiba aparece na 18ª colocação, com 13 pontos. O próximo rival é o Palmeiras, fora de casa.

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