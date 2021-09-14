Jorge treina novamente e Palmeiras segue preparação para enfrentar Chapecoense

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras segue se preparando para a partida contra a Chapecoense. Nesta terça-feira (14), o elenco do Verdão realizou mais uma série de trabalhos para se preparar para o próximo confronto, que será fundamental para o time se reerguer no Campeonato Brasileiro.

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Contando com o lateral Jorge, que, mais uma vez, treinou sem restrições, o grupo foi dividido em times de dez, além de quatro curingas, para um treino focado em posse de bola, opções de passe e intensidade na marcação.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNa sequência, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no domingo (12) realizaram complementos físicos. O restante do elenco trabalhou transições e finalizações em campo reduzido.

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