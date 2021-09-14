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futebol

Jorge treina novamente e Palmeiras segue preparação para enfrentar Chapecoense

Verdão entra em campo no próximo sábado (18), às 17h (horário de Brasília)...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 20:00
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras segue se preparando para a partida contra a Chapecoense. Nesta terça-feira (14), o elenco do Verdão realizou mais uma série de trabalhos para se preparar para o próximo confronto, que será fundamental para o time se reerguer no Campeonato Brasileiro.
Nenê deixa o Fluminense e se aproxima do rival, Bayern encaminha renovação de meia, Botafogo apresenta reforço… O Dia do Mercado
Contando com o lateral Jorge, que, mais uma vez, treinou sem restrições, o grupo foi dividido em times de dez, além de quatro curingas, para um treino focado em posse de bola, opções de passe e intensidade na marcação.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNa sequência, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no domingo (12) realizaram complementos físicos. O restante do elenco trabalhou transições e finalizações em campo reduzido.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo sábado (18), às 17h (horário de Brasília), contra a Chapecoense.

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