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futebol

Jorge Salgado, presidente do Vasco, testa positivo para Covid-19

Dirigente está assintomático e seguirá com suas funções no Cruz-Maltino de
sua casa, onde cumprirá seu isolamento social...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:16

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:16

Crédito: Jorge Salgado testa positivo para Covid- 19 - Rafael Ribeiro / Vasco
O presidente do Vasco Jorge Salgado testou positivo para a COVID-19 no último domingo. Salgado está assintomático, e seguirá com suas funções no Cruz-Maltino de sua casa, onde cumprirá o isolamento social.
Confira e simule a tabela do Brasileirão
Carlos Roberto Osório (Primeiro vice-presidente) e Roberto Duque Estrada (Segundo vice-presidente) estão responsáveis pela representação externa do Clube até se complete o período de quarentena do presidente.
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, no clássico contra o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço do último domingo, a equipe pode ser ultrapassada na rodada pelo Sport, que ainda entra em campo.

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