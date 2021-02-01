Jorge Salgado, presidente do Vasco, testa positivo para Covid-19

Crédito: Jorge Salgado testa positivo para Covid- 19 - Rafael Ribeiro / Vasco

O presidente do Vasco Jorge Salgado testou positivo para a COVID-19 no último domingo. Salgado está assintomático, e seguirá com suas funções no Cruz-Maltino de sua casa, onde cumprirá o isolamento social.

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Carlos Roberto Osório (Primeiro vice-presidente) e Roberto Duque Estrada (Segundo vice-presidente) estão responsáveis pela representação externa do Clube até se complete o período de quarentena do presidente.