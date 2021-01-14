Jorge Salgado pede, no STF, retirada da ação do Solidariedade sobre a eleição do Vasco

As notícias sobre a eleição do Vasco não param. Na noite desta quarta-feira, o presidente eleito no pleito validado pela Justiça, Jorge Salgado, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF). Na petição, ele argumenta ser inválido o movimento, na mesma corte, do partido Solidariedade, que, na semana passada, pediu que fosse Luiz Roberto Leven Siano o presidente empossado. O site "Esporte News Mundo" publicou sobre o tema primeiramente.A posse em si está prevista, no Estatuto do Vasco, para a segunda quinzena de janeiro. Ou seja, semana que vem. Mas ainda não foi convocada. O Solidariedade questiona a validade de uma eleição em formato virtual. Já Salgado alega que o movimento do partido é inválido.