Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jorge Salgado pede, no STF, retirada da ação do Solidariedade sobre a eleição do Vasco
futebol

Jorge Salgado pede, no STF, retirada da ação do Solidariedade sobre a eleição do Vasco

Empresário tem posse prevista para semana que vem, mas ações na Justiça contestam, em diferentes instâncias e por diferentes razões, o resultado da eleição de 14 de novembro...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 22:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 22:02
Crédito: Felippe Rocha
As notícias sobre a eleição do Vasco não param. Na noite desta quarta-feira, o presidente eleito no pleito validado pela Justiça, Jorge Salgado, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF). Na petição, ele argumenta ser inválido o movimento, na mesma corte, do partido Solidariedade, que, na semana passada, pediu que fosse Luiz Roberto Leven Siano o presidente empossado. O site "Esporte News Mundo" publicou sobre o tema primeiramente.A posse em si está prevista, no Estatuto do Vasco, para a segunda quinzena de janeiro. Ou seja, semana que vem. Mas ainda não foi convocada. O Solidariedade questiona a validade de uma eleição em formato virtual. Já Salgado alega que o movimento do partido é inválido.
A eleição do Vasco do ano passado já havia chegado ao STF antes. No dia 13 de novembro, véspera da segunda eleição (vencida por Salgado), Leven Siano entrou com recurso pedindo a validação do pleito por ele vencido, na semana anterior. Na ocasião, a Ministra Cármem Lúcia negou o seguimento.
Na última terça-feira, movimentos do próprio Leven e do presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, não tiveram êxito. O desembargador Custódio de Barros Tostes, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RJ), indeferiu as ações, que contestavam a posse de Salgado na semana que vem.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados