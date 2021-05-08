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Jorge Salgado entrega homenagens para Germán Cano, maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI

Antes da bola rolar em São Januário, o presidente do Gigante da Colina prestou uma homenagem e entregou uma placa e um quadro relembrando os 29 tentos do argentino...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 15:59
Crédito: Cano recebe uma placa e um quadro em homenagem a marca alcançada (Rafael Ribeiro/Vasco
Antes da bola rolar em São Januário pela semifinal da Taça Rio, o atacante Germán Cano foi homenageado pelo presidente Jorge Salgado pelo recorde alcançado. Depois de balançar as redes em duas oportunidades diante do Resende, o argentino atingiu a marca de 29 gols e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube no século XXI. Ele ultrapassou o sérvio Dejan Petkovic, que marcou 28 no tempo em que atuou pelo clube (entre 2002 e 2004).
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O presidente Jorge Salgado entregou ao camisa 14 uma placa com número de jogos e gols que possuí no momento em que se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco da Gama no Século XXI. Além disso, o argentino também foi presenteado com um quadro que mostra todos os tentos anotados pelo Gigante da Colina.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
– Essa é uma singela homenagem do Vasco para você. Gostaria de te parabenizar pelos 29 gols e dizer que é uma honra para o Clube ter um jogador tão íntegro e comprometido no nosso elenco – afirmou o presidente Jorge Salgado para Germán Cano no momento da entrega do quadro.
Durante a partida desta tarde contra o Madureira, o argentino irá a campo com um patch alusivo ao recorde obtido. O Cruz-Maltino pretende lançar uma linha de produtos assinados por Cano e produzir conteúdos especiais em seus veículos oficiais com o artilheiro.

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