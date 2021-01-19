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Jorge Salgado anuncia Pedro Seixas como VP responsável pelas obras dos CTs do Vasco e de São Januário

Engenheiro é o atual vice-presidente de Obras de Engenharia e Patrimônio do clube, e vai seguir na diretoria, apesar da saída de Alexandre Campello...
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Publicado em 

19 jan 2021 às 17:33

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:33

Crédito: Pedro Seixas é um dos quadros técnicos da gestão de Alexandre Campello (Divulgação/Twitter Jorge Salgado
O presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, anunciou mais um vice-presidente. É Pedro Seixas, que ocupa a pasta de Obras de Engenharia da gestão Alexandre Campello, e que comandará a vice-presidência de Projetos Especiais.Na prática, Seixas continuará como um dos principais responsáveis pelas edificações que ajudou a desenvolver na atual gestão: o CT do Almirante, o CT de Caxias (para a base) e a reforma e modernização de São Januário.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Destes, o primeiro já está sendo utilizado pelo time profissional, mas ainda tem etapas a serem postas de pé; o segundo está um passo atrás e o terceiro tem memorando de intenção assinado com a construtora WTorre, mas ainda não saiu do papel.

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