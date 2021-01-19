Jorge Salgado anuncia Pedro Seixas como VP responsável pelas obras dos CTs do Vasco e de São Januário

O presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, anunciou mais um vice-presidente. É Pedro Seixas, que ocupa a pasta de Obras de Engenharia da gestão Alexandre Campello, e que comandará a vice-presidência de Projetos Especiais.Na prática, Seixas continuará como um dos principais responsáveis pelas edificações que ajudou a desenvolver na atual gestão: o CT do Almirante, o CT de Caxias (para a base) e a reforma e modernização de São Januário.