Jorge Jesus revela que recusou ofertas de três clubes brasileiros por interesse apenas no Flamengo

Jorge Jesus deu declarações que mexeram nas estruturas do Ninho do Urubu. Atualmente sem clube e no Rio de Janeiro, o técnico, além de afirmar que quer voltar ao Flamengo, revelou propostas de outros três gigantes brasileiros: Atlético-MG, Corinthians e Fluminense. E explicou o porquê só se interessa pelo Rubro-Negro no Brasil.- No Brasil, só me interessa treinar o Flamengo. Já basta o que sofri, em Portugal, por trocar o Benfica pelo Sporting - disse Jesus em entrevista para o blog do jornalista Renato Maurício Prado, no "UOL".
Após a demissão de Renato Gaúcho, no fim do ano passado, o Flamengo foi à Europa, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, em busca de um novo treinador. A dupla conversou com alguns nomes e fechou com Paulo Sousa, que comandava a Polônia. Especulou-se que os dirigentes teriam também negociado com Jorge Jesus, o que foi negado pelo comandante português.
Jesus deixou o Benfica após seis temporadas para treinar o Sporting, também de Lisboa e principal rival dos Encarnados. Por lá, ficou três anos (de 2015 a 2018). Pela troca, o Mister foi bastante criticado à época, e o ex-presidente dos Leões chegou a lamentar a contratação.
Atualmente sem clube, Jorge Jesus teve seu nome especulado no Fenerbahçe nos últimos dias. Em sua chegada ao Rio para acompanhar o Desfile das Campeãs, Jesus confirmou ao LANCE! que teve uma reunião com o presidente do clube turco.