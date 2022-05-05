  • Jorge Jesus revela que recusou ofertas de três clubes brasileiros por interesse apenas no Flamengo
futebol

Jorge Jesus revela que recusou ofertas de três clubes brasileiros por interesse apenas no Flamengo

Atlético-MG, Corinthians e Fluminense se interessaram pelo treinador, de acordo com o próprio português: 'Já basta o que sofri, em Portugal'...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 13:53

Jorge Jesus deu declarações que mexeram nas estruturas do Ninho do Urubu. Atualmente sem clube e no Rio de Janeiro, o técnico, além de afirmar que quer voltar ao Flamengo, revelou propostas de outros três gigantes brasileiros: Atlético-MG, Corinthians e Fluminense. E explicou o porquê só se interessa pelo Rubro-Negro no Brasil.- No Brasil, só me interessa treinar o Flamengo. Já basta o que sofri, em Portugal, por trocar o Benfica pelo Sporting - disse Jesus em entrevista para o blog do jornalista Renato Maurício Prado, no "UOL".
Após a demissão de Renato Gaúcho, no fim do ano passado, o Flamengo foi à Europa, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, em busca de um novo treinador. A dupla conversou com alguns nomes e fechou com Paulo Sousa, que comandava a Polônia. Especulou-se que os dirigentes teriam também negociado com Jorge Jesus, o que foi negado pelo comandante português.
Jesus deixou o Benfica após seis temporadas para treinar o Sporting, também de Lisboa e principal rival dos Encarnados. Por lá, ficou três anos (de 2015 a 2018). Pela troca, o Mister foi bastante criticado à época, e o ex-presidente dos Leões chegou a lamentar a contratação.
Atualmente sem clube, Jorge Jesus teve seu nome especulado no Fenerbahçe nos últimos dias. Em sua chegada ao Rio para acompanhar o Desfile das Campeãs, Jesus confirmou ao LANCE! que teve uma reunião com o presidente do clube turco.
JorgeJesusnostemposdetreinadordoFlamengo

