Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jorge Jesus revela conversa com Abel Ferreira: 'Já que não posso lá estar, que haja um português'
futebol

Jorge Jesus revela conversa com Abel Ferreira: 'Já que não posso lá estar, que haja um português'

Treinador campeão da América pelo Flamengo revela em coletiva conversa com técnico do Palmeiras antes da decisão contra o River Plate...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:37
Crédito: Portugueses Jorge Jesus e Abel Ferreira marcam presença em finais de Libertadores (Fotos: Divulgação / Benfica / Site oficial ; Cesar Greco / Palmeiras
Treinador do Flamengo na conquista da Libertadores de 2019, Jorge Jesus revelou em coletiva nesta quinta-feira que conversou com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, antes da decisão contra o River Plate pela semi-final da grande competição sul-americano.
O time de Jorge Jesus consegue levar mais um título português? Veja a tabela Na coletiva, Jorge Jesus diz que a Libertadores ter Abel Ferreira em sua final "não é novidade", e que por ele não poder estar no Maracanã após deixar o Flamengo em julho de 2020, "que haja um português lá".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados