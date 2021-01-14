Jorge Jesus revela conversa com Abel Ferreira: 'Já que não posso lá estar, que haja um português'

Treinador do Flamengo na conquista da Libertadores de 2019, Jorge Jesus revelou em coletiva nesta quinta-feira que conversou com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, antes da decisão contra o River Plate pela semi-final da grande competição sul-americano.

O time de Jorge Jesus consegue levar mais um título português? Veja a tabela Na coletiva, Jorge Jesus diz que a Libertadores ter Abel Ferreira em sua final "não é novidade", e que por ele não poder estar no Maracanã após deixar o Flamengo em julho de 2020, "que haja um português lá".