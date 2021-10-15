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Jorge Jesus revela a ex-dirigente do Flamengo vontade de voltar ao clube ou treinar a Seleção

Kleber Leite também citou outros temas comentados por Jorge Jesus em um jantar entre as famílias de ambos em Portugal, recentemente...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 19:15
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Assunto no futebol brasileiro nesta semana, Jorge Jesus, que afirmou recentemente ter mudado o futebol brasileiro no quesito tático, confidenciou a Kleber Leite, presidente do Flamengo de 1995 a 1998 e vice-presidente de futebol do clube 2005 a 2009, que tem "vontade" de voltar a treinar o Flamengo ou até a Seleção Brasileira. Através de seu site oficial, Kleber Leite pontuou outros assuntos abordados no encontro com Jorge Jesus em um jantar em família ocorrido em Portugal, onde o Mister treina o Benfica desde julho de 2020.
Conversas sobre o time atual também foram citadas. Veja abaixo os itens redigidos por Kleber Leite:
- JJ acha que, embora com característica diferente, Andreas seja o ideal para substituir Gerson. Também está encantado com a qualidade de Andreas bater na bola.
- Acha que Ramon é a bola da vez no Flamengo, que está prontinho para ser um dia o substituto de Filipe Luís.
- Acha que vale a pena todo cuidado e carinho com Rodrigo Caio. Zagueiro único!
- Feliz pela fase de Michael – que foi por ele indicado. Para quem não sabia, o primeiro da lista era Rony, hoje no Palmeiras. Ao ser comunicado por Marquinhos Braz que a negociação estava complicada, indicou Michael.- Encantado pelo fato de o Flamengo ter Pedro como opção para Gabigol. Se aquela última bola no jogo contra o Liverpool tivesse caído nos pés de Pedro, a história poderia ter sido outra…
- Falou do calendário. Que na Europa é tão louco quanto no Brasil. Que um clube que quer ser grande e disputar tudo, obrigatoriamente, tem que ter um elenco excepcional. Um bom time não basta.
- No meio de semana a batalha será contra o bicho papão da Europa, o Bayern de Munique, pela Champions. Pedreira…
- Disse que Cebolinha ainda passa por um período de adaptação, mas em breve terá seu espaço.
- Para encerrar: a vontade de um dia voltar, seja vestido de vermelho e preto ou de verde e amarelo.

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