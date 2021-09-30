Jorge Jesus recorda Flamengo e exalta evolução sob o comando do Benfica após vencer o Barcelona

Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 do Benfica sobre o Barcelona, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League de 2021/22, Jorge Jesus exaltou a equipe portuguesa pela partida e relembrou a sua passagem pelo Flamengo.
Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 14:18
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