Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge Jesus nega possibilidade de se demitir como técnico do Benfica

Benfica ocupa a 4ª posição no Campeonato Português e está 15 pontos atrás do Sporting. Equipe do Míster ainda pode ser eliminada da Liga Europa nesta quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 08:34

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:34

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Questionado sobre a possibilidade de pedir demissão do Benfica, Jorge Jesus negou a possibilidade após o empate contra o Farense por 0 a 0. As Águias estão 15 pontos atrás do Sporting, líder do Campeonato Português, e o Míster pode ser eliminado da Liga Europa para o Arsenal nesta quinta-feira, mas defende o trabalho.- Cada jogo tem uma história diferente. É verdade que estamos 15 pontos atrás do primeiro classificado, mas também é verdade que a equipe cria diversas chances para marcar. Estamos em busca de alguma estabilidade técnica, física e emocional.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Além da distância para os Leões, o Benfica ocupa apenas a 4ª posição e está fora da zona de classificação para competições europeias na próxima temporada. Na próxima segunda-feira, o time de Jorge Jesus encara o Rio Ave no Campeonato Português. A equipe foi destaque na última edição, mas ocupa apenas o 9º lugar neste ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados