Jorge Jesus nega possibilidade de se demitir como técnico do Benfica

Questionado sobre a possibilidade de pedir demissão do Benfica, Jorge Jesus negou a possibilidade após o empate contra o Farense por 0 a 0. As Águias estão 15 pontos atrás do Sporting, líder do Campeonato Português, e o Míster pode ser eliminado da Liga Europa para o Arsenal nesta quinta-feira, mas defende o trabalho.- Cada jogo tem uma história diferente. É verdade que estamos 15 pontos atrás do primeiro classificado, mas também é verdade que a equipe cria diversas chances para marcar. Estamos em busca de alguma estabilidade técnica, física e emocional.