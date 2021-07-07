Jorge Jesus manda recado para nova temporada: 'Vencer, vencer, vencer'

O técnico Jorge Jesus iniciou os trabalhos de pré-temporada com o Benfica e mandou um recado para os torcedores. Apesar dos problemas políticos no clube, o Míster pede união e afirma estar com sede de vitórias em busca de títulos.- Vamos começar uma nova temporada. Todos juntos somos mais fortes. Vencer, vencer, vencer! - escreveu o treinador em suas redes sociais.
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O comandante irá iniciar sua segunda temporada com os Encarnados desde sua retorno a Portugal após passagem marcante com o Flamengo. E Jesus espera um ano melhor já que na última campanha não conquistou nenhum título.
Até o momento, o Benfica não fez grandes movimentações no mercado de transferências. O clube contratou o atacante brasileiro Rodrigo Pinho e o ponta Gil Dias. As Águias também venderam Pedrinho ao Shakhtar Donetsk e Cervi para o Celta de Vigo.