Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jorge Jesus manda recado para nova temporada: 'Vencer, vencer, vencer'

Técnico do Benfica iniciou os trabalhos da pré-temporada visando a conquista do Campeonato Português e buscando ir longes nas outras outras competições...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 11:36

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 11:36

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
O técnico Jorge Jesus iniciou os trabalhos de pré-temporada com o Benfica e mandou um recado para os torcedores. Apesar dos problemas políticos no clube, o Míster pede união e afirma estar com sede de vitórias em busca de títulos.- Vamos começar uma nova temporada. Todos juntos somos mais fortes. Vencer, vencer, vencer! - escreveu o treinador em suas redes sociais.
> Veja a tabela da Eurocopa
O comandante irá iniciar sua segunda temporada com os Encarnados desde sua retorno a Portugal após passagem marcante com o Flamengo. E Jesus espera um ano melhor já que na última campanha não conquistou nenhum título.
Até o momento, o Benfica não fez grandes movimentações no mercado de transferências. O clube contratou o atacante brasileiro Rodrigo Pinho e o ponta Gil Dias. As Águias também venderam Pedrinho ao Shakhtar Donetsk e Cervi para o Celta de Vigo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados