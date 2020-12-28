AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jorge Jesus foge de pergunta sobre interesse do Benfica em Arão

Além do volante do Flamengo, clube português também estuda a contratação de William Carvalho. Míster afirma que quer fazer render quem está no clube atualmente...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 13:27
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Apesar das recentes especulações de que o Benfica poderia ser o destino dos volantes William Carvalho e Willian Arão, Jorge Jesus não quis comentar sobre contratações. O foco do Míster é fazer render quem está no elenco atual para que os Encarnados possam fazer um bom Campeonato Português.- O mercado vai abrir para todos os clubes e ninguém pode garantir que ninguém saia ou entre. Todas as equipes procuram ajustar seus plantéis. O que é certo é que para alguém sair, é preciso que alguém entre. Não preciso dizer o valor que eles (Arão e William Carvalho) têm, todos sabem. O que preciso fazer é rentabilizar os atletas que jogam nessa posição, como Samaris, Weigl, Pizzi.
> Veja a tabela do Campeonato Português
As Águias entram em campo nesta terça-feira para encarar o Portimonense em busca da liderança do Campeonato Português. Jorge Jesus balança no cargo após perder a Supertaça de Portugal para o Porto, além da eliminação antes da fase de grupos da Champions League e a busca por reforços deve se intensificar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que carta de Bolsonaro virou alvo de Moraes enquanto Lula também divulgou cartas da prisão
Plenário da Câmara de Presidente Kennedy
Gastos com vereadores no ES: monitorar é proteger o dinheiro público
Imagem de destaque
Tributação dos dividendos: por que médicos devem repensar sua estrutura patrimonial?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados