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Jorge Jesus é visto como sonho no Corinthians, que evita novela e quer definição rápida sobre novo treinador

Altos valores da comissão técnico do treinador português é principal empecilho para o Timão. Nome de Cuca foi levantado internamente, mas pouco discutido...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 16:59
No topo da lista de nomes em que o Corinthians busca para assumir o comando técnico está o técnico Jorge Jesus, que agrada a todos do 'núcleo duro' do futebol corintiano. No entanto, assim que os representantes do Timão foram atrás dos valores do treinador português, ele foi praticamente descartado. A pedida salarial da comissão técnica do ex-flamenguista para clubes brasileiros gira em torno de R$ 2 a 3 milhões, algo que o Corinthians está definitivamente decidido a não pagar. Uma alternativa poderia ser até uma parceria com um investidor, possivelmente o Grupo Taunsa, que viabilizou financeiramente a contratação de Paulinho e está firme no projeto de contratação de um novo 'camisa 9' para o clube do Parque São Jorge, mas a possibilidade de contar com um parceiro para trazer um treinador ainda não foi discutida internamente dos bastidores corintianos, além de que a ideia da cúpula alvinegra é não abusar dos 'cartuchos' disponíveis com potenciais investidores.
> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercado> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Assim sendo, o nome de Jorge Jesus está em um canto a parte da lista corintiana, que não o descarta completamente, mas enxerga como um sonho bem difícil de ser realizado.
De todo modo, a diretoria do Alvinegro quer definição rápida do seu novo treinador e foge de novelas. Recentemente, Jesus pediu algumas semanas para o Atlético-MG, que o tinha como primeira opção. O Galo, então, descartou o português e fechou com o argentino Antonio Mohamed.
Um nome que foi levantando nas reuniões da cúpula do Corinthians foi o de Cuca, mas a possibilidade de que o treinador assuma o Timão ainda não foi discutido de forma profunda pelo estafe.
Campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o Atlético-MG no ano passado, Alexi Stival deixou o comando do Galo no fim do ano alegando motivos pessoais.
Crédito: JorgeJesusestálivrenomercadoapósserdemitidodoBenfica-POR(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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