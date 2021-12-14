Jorge Jesus é suspenso por críticas à arbitragem e pode perder clássicos do Benfica com o Porto

O treinador Jorge Jesus, do Benfica, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e poderá ser desfalque à beira do campo para os Encarnados pelo período de 15 dias. A pena ainda não vale para o jogo das Águias nesta quarta-feira, contra o Sporting da Covilhã, pela Taça da Liga de Portugal.Jorge Jesus foi julgado por reclamar da arbitragem de Artur Soares Dias, no dia 6 de maio, contra o Porto. O duelo, válido pela temporada passada, terminou empatado em 1 a 1. Na ocasião, o Mister criticou a decisão do juiz em não expulsar o zagueiro Pepe e deu a entender que os Dragões eram favorecidos.

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O Benfica ainda pode apresentar um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAD, na sigla em Portugal), que pode anular a suspensão. Além do treinador de 67 anos, o zagueiro Nicolás Otamendi e o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo também foram punidos, mas apenas com multas.

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Se a medida não for aceita, Jorge Jesus ficará de fora dos clássicos contra o Porto no dia 23 de dezembro, pela Taça de Portugal, e no dia 30, pelo Campeonato Português. Ambos são vistos como fundamentais para sua sequência ou não no clube, uma vez que ele está pressionado.