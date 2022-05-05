Jorge Jesus diz que quer voltar ao Flamengo, mas dá prazo: 'Posso esperar só até dia 20'

No Brasil para curtir as férias, o técnico Jorge Jesus confessou que quer voltar ao Flamengo. Em entrevista para o blog do jornalista Renato Maurício Prado, no 'UOL', o treinador revelou que o clube ainda mexe com ele, mas afirmou que pode esperar uma posição do Rubro-Negro só até o dia 20 de maio.- Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais - disse Jesus.

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Após a demissão de Renato Gaúcho, no fim do ano passado, o Flamengo foi à Europa, representado por Marcos Braz e Bruno Spindel, em busca de um novo treinador. A dupla conversou com alguns nomes e fechou com Paulo Sousa, que comandava a Polônia. Especulou-se que os dirigentes teriam também negociado com Jorge Jesus, o que foi negado pelo comandante português.

- A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite ou, ao menos, me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso, tinha sugerido que só viajassem para Portugal em final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar - disse Jesus, que completou:

- Mas quiseram ir em dezembro e a sensação que tenho é que, quando me visitaram, já tinham tomado a decisão de contratar o Paulo Sousa. Foram apenas cumprir uma obrigação social comigo. Foram ver um jogo do Benfica no camarote do Porto, deram várias entrevistas, criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro, como sugeri, e poderíamos ter nos acertado - concluiu.

Atualmente sem clube, Jorge Jesus teve seu nome especulado recentemente no Fenerbahçe. Em sua chegada ao Rio para acompanhar o Desfile das Campeãs, Jesus confirmou ao LANCE! que teve uma reunião com o presidente do clube turco.