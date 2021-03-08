Jorge Jesus cutuca Pedrinho: 'Ainda não tem intensidade'

Jorge Jesus, técnico do Benfica, foi questionado sobre a ausência de Pedrinho na equipe titular dos Encarnados. O Míster explicou as principais dificuldades encontradas pelo brasileiro para não conseguir se firmar no elenco e afirmou que o jovem se encontra em uma posição muito concorrida dentro do plantel.- Quando chegou ao Benfica, tinha ficado quase metade da temporada sem jogar. Começou a temporada com algumas dificuldades, sofreu com lesão, depois com a Covid. A posição em que mais gosta de jogar e em que pode render mais é ocupada por Waldschmidt ou Pizzi. Ele ainda não tem intensidade, mas tem muito talento e é forte no último passe. Nos espaços reduzidos tem capacidade, mas quando o campo alarga, sente mais dificuldades.