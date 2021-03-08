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futebol

Jorge Jesus cutuca Pedrinho: 'Ainda não tem intensidade'

Míster reprovou a contratação do brasileiro pelo Benfica quando ainda trabalhava no Flamengo. Apesar da crítica, técnico disse que Pedrinho tem talento...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 11:07
Crédito: AFP; Divulgação / Benfica
Jorge Jesus, técnico do Benfica, foi questionado sobre a ausência de Pedrinho na equipe titular dos Encarnados. O Míster explicou as principais dificuldades encontradas pelo brasileiro para não conseguir se firmar no elenco e afirmou que o jovem se encontra em uma posição muito concorrida dentro do plantel.- Quando chegou ao Benfica, tinha ficado quase metade da temporada sem jogar. Começou a temporada com algumas dificuldades, sofreu com lesão, depois com a Covid. A posição em que mais gosta de jogar e em que pode render mais é ocupada por Waldschmidt ou Pizzi. Ele ainda não tem intensidade, mas tem muito talento e é forte no último passe. Nos espaços reduzidos tem capacidade, mas quando o campo alarga, sente mais dificuldades.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O treinador criticou a contratação de Pedrinho ao Benfica em 2020, quando ainda estava trabalhando no Flamengo. Na época, o Míster citou que existiam diversos atacantes com mais qualidades no futebol brasileiro. Após sua chegada, Jesus pediu a contratação de Everton Cebolinha e Darwin Núñez, que tem feito muito sucesso em Portugal.

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