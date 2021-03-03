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Jorge Jesus cita amizades e comemora título do Flamengo no Brasileirão: 'Fiquei feliz'

Técnico campeão brasileiro em 2019 pelo Rubro-Negro foi perguntado sobre a conquista na coletiva de imprensa do Benfica, nesta quarta-feira...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 16:25
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O título do Brasileirão conquistado pelo Flamengo foi comemorado do outro lado do Atlântico por um personagem especial, que desperta boas lembranças para a torcida rubro-negra. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Jorge Jesus foi perguntado sobre a conquista recente do ex-clube e não escondeu a felicidade e o carinho pelos antigos comandados.
+ De Matheus Cunha a Wewerton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do Carioca- Se me perguntar que clube quero que vença a Liga Europa, vou dizer Arsenal porque estão lá dois jogadores que tiveram comigo, que são o David Luiz e o Pablo Marí. O Flamengo é a mesma coisa. É uma equipe onde deixei jogadores e amigos e nós queremos sempre o bem dos amigos. Fiquei feliz que eles ganharam.

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