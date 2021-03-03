Jorge Jesus cita amizades e comemora título do Flamengo no Brasileirão: 'Fiquei feliz'

O título do Brasileirão conquistado pelo Flamengo foi comemorado do outro lado do Atlântico por um personagem especial, que desperta boas lembranças para a torcida rubro-negra. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Jorge Jesus foi perguntado sobre a conquista recente do ex-clube e não escondeu a felicidade e o carinho pelos antigos comandados.

+ De Matheus Cunha a Wewerton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do Carioca- Se me perguntar que clube quero que vença a Liga Europa, vou dizer Arsenal porque estão lá dois jogadores que tiveram comigo, que são o David Luiz e o Pablo Marí. O Flamengo é a mesma coisa. É uma equipe onde deixei jogadores e amigos e nós queremos sempre o bem dos amigos. Fiquei feliz que eles ganharam.