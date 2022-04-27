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Jorge Jesus chega ao Rio para Desfile das Campeãs, confirma contato com o Fenerbahçe e diz que acompanha o Flamengo

Treinador de 67 anos chega ao Brasil para acompanhar o encerramento do Carnaval carioca, e fala sobre o futuro. Lusitano está na mira do Fenerbahçe, da Turquia...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 06:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 06:20
Aconteceu a volta de Jesus… pelo menos a de Jorge Jesus. Nesta quarta-feira, o técnico português, que teve passagem brilhante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, desembarcou no Rio de Janeiro. Sem clube, entretanto, sua visita à Cidade Maravilhosa não tem a ver exatamente com o futebol, mas sim com o Desfile das Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval 2022.Jorge Jesus acompanhará no próximo fim de semana o evento que consagrou a Grande Rio como a campeã do Carnaval carioca este ano. Foi o primeiro título da história do grupo de Duque de Caxias. O ex-treinador do Flamengo chegou acompanhado da esposa.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League
Em sua chegada, JJ confirmou que teve um encontro com o presidente do Fenerbahçe, da Turquia, recentemente, mas não admitiu um acerto com a equipe de Istambul. Segundo a imprensa turca, as partes negociam um acordo, e o treinador teria um pedido um salário de 10 milhões de euros por temporada (R$ 53 mi) somando sua comissão, além de um vínculo de três anos.
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Ídolo da torcida do Flamengo, o comandante lusitano afirmou que tem acompanhado o clube rubro-negro à distância, assim como o futebol brasileiro em geral.
- Tenho visto, mas não só o do Flamengo como todo o futebol brasileiro. Tenho visto os jogos, ela (torcida do Flamengo) continua apaixonada como sempre.
* Estagiário, sob a supervisão de Leonardo Martins.
Crédito: JorgeJesusdesembarcounoRiodeJaneironamanhãdestaquarta-feira(Foto:JoãoMarcosSantana/LANCE!

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