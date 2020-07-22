Jorge Jesus chega a Lisboa para assumir o comando do Benfica

O técnico Jorge Jesus chegou a Lisboa para assumir o comando do Benfica. Após se despedir do elenco do Flamengo na última segunda-feira em um almoço no Ninho do Urubu, o 'Mister' deixou o Brasil por volta das 23h (de Brasília). Jesus aterrizou em Portugal por volta das 12h (horário local, 8h no Brasil).
Ao lado do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o ex-Flamengo foi para seu país natal num voo fretado pelo clube português. Na chegada ao aeroporto de Tires, em Cascais, o comandante foi recepcionado com algumas faixas de torcedores benfiquistas, que diziam "Mister de volta à casa" e "Rumo ao 38", em alusão aos títulos nacionais.
No aeroporto, Jorge Jesus não quis conversar com a imprensa e entrou rapidamente no carro para seguir para casa. Ao chegar em sua residência, o português limitou-se a dizer "sinto-me bem por chegar ao meu país" a jornalistas.