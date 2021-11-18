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futebol

Jorge Jesus celebra 400 jogos no Benfica e diz: 'Espero ter muito mais'

Comandante do Benfica irá liderar a equipe nesta sexta-feira diante do Paços de Ferreira pela Taça de Portugal. Treinador nega qualquer aproximação com o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 12:43

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 12:43

Próximo de completar 400 jogos no comando do Benfica, o técnico Jorge Jesus celebrou os anos em que esteve à frente dos Encarnados, mas projeta seu futuro nas Águias. Nesta sexta-feira, a equipe do Míster encara o Paços de Ferreira pela Taça de Portugal em jogo histórico para o treinador.- É sinal dos anos que estou no Benfica. Na primeira passagem, foram seis, e agora estou em meu segundo ano e espero ter muito mais. É um orgulho estar tantos anos em um clube de alto nível europeu e português. É para isso que trabalho todos os dias, sempre com a mesma paixão e interesse.
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Jorge Jesus também comentou sobre uma imagem ao lado de Antonio Tabet, ator do Porta dos Fundos e ex-dirigente do Flamengo, publicada nas redes sociais do humorista.
- Qualquer dia não poderei sair de casa, mas já estou habituado com isso. Não sei se é dirigente, não conhecia essa pessoa. Estava em um restaurante em que tirei mais de 100 fotos. E como não nego fotografias, tirei com ele e depois vim saber que era ator. Isso para mim não é tema.
Com isso, o Míster afasta os rumores sobre um possível retorno ao Flamengo no curto prazo. O técnico do Benfica possui contrato com as Águias até o final desta temporada e não há informações sobre conversas entre o treinador e o presidente Rui Costa sobre a renovação de contrato.
Crédito: JorgeJesusestáfeliznoBenfica(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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