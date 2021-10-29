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Jorge Braga exalta parceria com XP: 'Botafogo é produto de investimento do futebol mais interessante no país'

Alvinegro firmou acordo com a XP Investimentos, que buscará investidores interessados na S/A e clube-empresa do Alvinegro; CEO do clube vibrou com parceria...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 16:50

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 16:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um importante passo para se tornar clube-empresa e, enfim, dar início à S/A. Nesta semana, o clube finalizou um acordo com a XP Investimentos, empresa que, agora, será responsável por buscar investidores no exterior ao projeto do clube.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior
O clube oficializou o acordo na tarde desta sexta-feira, por meio de nota no site oficial. CEO do Alvinegro, Jorge Braga comemorou a parceria e enxerga o projeto do Glorioso de forma promissora.
– A vinda da XP representa a coroação de um projeto que desenhamos com início, meio e fim. Por isso, buscamos uma das principais instituições financeiras do país. Este passo é um divisor de águas para o clube, pois vai mostrar aos investidores o que estamos construindo aqui. Colaboramos de toda a elaboração da lei da SAF e nos vemos inseridos dentro das diretrizes impostas, com práticas modernas, controle fiscal e profissionais capacitados na tomada de decisões financeiras e tributárias. O Botafogo é hoje o produto de investimento do futebol mais interessante no país. E a vinda da XP prova isso. Estamos um passo a frente das demais instituições esportivas, antes era no conceito e agora também com a execução desta gestão - afirmou.
O Botafogo se faz valer da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), a lei do clube-empresa que foi sancionada no Senado Federal. A vantagem é que o Conselho Deliberativo do Alvinegro já aprovou a mudança para o modelo de profissionalização do departamento de futebol em dezembro de 2019.
– Nós entendemos que apesar do enorme desafio financeiro é possível reestruturar a dívida e ao mesmo tempo captar novos investimentos. Temos ativos valiosos, que vão desde os atletas até a tradição, o peso da marca e o tamanho da torcida. A SAF é bem clara neste sentido, e o Botafogo sempre entendeu que era possível fazer os dois movimentos. Dá para preservar o passado sem se esquecer de construir o futuro. E para isso acontecer, temos a obrigação de entregar uma gestão exemplar e transparente, que se perpetue na cultura de honrar compromissos. A vinda da XP ao projeto da Botafogo S.A. é um golaço, mas ainda temos muito campeonato pela frente - completou.

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