Jorge Braga exalta parceria com XP: 'Botafogo é produto de investimento do futebol mais interessante no país'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo deu um importante passo para se tornar clube-empresa e, enfim, dar início à S/A. Nesta semana, o clube finalizou um acordo com a XP Investimentos, empresa que, agora, será responsável por buscar investidores no exterior ao projeto do clube.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

O clube oficializou o acordo na tarde desta sexta-feira, por meio de nota no site oficial. CEO do Alvinegro, Jorge Braga comemorou a parceria e enxerga o projeto do Glorioso de forma promissora.

– A vinda da XP representa a coroação de um projeto que desenhamos com início, meio e fim. Por isso, buscamos uma das principais instituições financeiras do país. Este passo é um divisor de águas para o clube, pois vai mostrar aos investidores o que estamos construindo aqui. Colaboramos de toda a elaboração da lei da SAF e nos vemos inseridos dentro das diretrizes impostas, com práticas modernas, controle fiscal e profissionais capacitados na tomada de decisões financeiras e tributárias. O Botafogo é hoje o produto de investimento do futebol mais interessante no país. E a vinda da XP prova isso. Estamos um passo a frente das demais instituições esportivas, antes era no conceito e agora também com a execução desta gestão - afirmou.

O Botafogo se faz valer da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), a lei do clube-empresa que foi sancionada no Senado Federal. A vantagem é que o Conselho Deliberativo do Alvinegro já aprovou a mudança para o modelo de profissionalização do departamento de futebol em dezembro de 2019.