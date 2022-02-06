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Jonathan Silva ou Hugo? Veja as alternativas que o Botafogo tem para a lateral esquerda

Sem Carlinhos, que teve lesão no joelho esquerdo confirmada, técnico Enderson Moreira conta com o ímpeto de dois jovens para travarem disputa no setor...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 07:10
A informação de que Carlinhos sofreu uma grave lesão e se tornou uma baixa no Botafogo abriu caminho para jovens acirrarem a disputa pela lateral esquerda. Jonathan Silva e Hugo serão as opções que o técnico Enderson Moreira terá à disposição a partir do confronto com o Nova Iguaçu, marcado para a próxima segunda-feira (7), pela quarta rodada do Campeonato Carioca.Embora tenha perdido um jogador com vivência, a dupla agrega alguns pontos para o Alvinegro. Por serem jovens, ambos estão ávidos por mostrarem serviço e pedirem passagem entre os titulares. Além disto, trata-se de jogadores que atuaram pela base do clube e sabem bem o nível de exigência dos torcedores.
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Jonathan Silva foi o escolhido para substituir Carlinhos na partida contra o Madureira. O lateral aproveitou as brechas por seu lado e deu o passe para Raí definir a vitória por 4 a 2 no Nilton Santos.
O jogador de 23 anos teve um início promissor com a camisa alvinegra. Depois disto, transferiu-se para o futebol europeu, mas não conseguiu se firmar no Almería (ESP) e no Las Palmas (ESP). De volta ao Botafogo, é visto no clube como um jogador que tem versatilidade.
Hugo, por sua vez, tem 20 anos e rende grandes expectativas da diretoria do Botafogo. Seu vínculo com o clube foi prorrogado até 2024.
A temporada do jovem foi afetada por uma lesão na clavícula que o tirou por dois meses de campo. Aos poucos, se recuperou e foi ganhando chance entre os titulares e retomou a briga por espaço na lateral esquerda. Hugo tem a seu favor o fato de gostar de partir para cima, jogando mais avançado.
O Botafogo lidera a competição com sete pontos em três jogos. A equipe supera o Flamengo e o Vasco (que têm a mesma pontuação) no saldo de gols.
Crédito: MontagemLance!

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