Jonathan sente desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e desfalca o Botafogo contra o Vasco

O Botafogo tem um desfalque confirmado para a final da Taça Rio, contra o Vasco. Na tarde desta sexta-feira, o Alvinegro informou que o lateral-direito Jonathan sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e será submetido a exame de imagem.> Ao LANCE!, Fellype Gabriel analisa as fases de Vasco e Botafogo - O lateral Jonathan sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e será submetido a exame de imagem. O atleta não irá atuar na partida deste sábado, contra o Vasco, pela Taça Rio - disse o Botafogo, em nota.