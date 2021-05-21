Jonathan sente desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e desfalca o Botafogo contra o Vasco

O Botafogo tem um desfalque confirmado para a final da Taça Rio, contra o Vasco. Na tarde desta sexta-feira, o Alvinegro informou que o lateral-direito Jonathan sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e será submetido a exame de imagem.> Ao LANCE!, Fellype Gabriel analisa as fases de Vasco e Botafogo - O lateral Jonathan sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda e será submetido a exame de imagem. O atleta não irá atuar na partida deste sábado, contra o Vasco, pela Taça Rio - disse o Botafogo, em nota.
Jonathan foi titular do Botafogo em praticamente todos os jogos desde que estreou, contra o Resende, na segunda rodada do Campeonato Carioca. No entanto, já na partida de ida da final da Taça Rio, o lateral foi poupado porque apresentou desgaste muscular durante a semana. Com isso, a tendência é de que Warley atue, mais uma vez, na posição.