Jonathan, Douglas Borges e Kayque aparecem no BID e já podem estrear pelo Botafogo na temporada

Nesta quinta-feira, os nomes de Kayque, Jonathan e Douglas Borges apareceram no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e também no BIRA, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Assim, os três já estão regularizados para estrear com a camisa do Botafogo. O primeiro teve o contrato de empréstimo estendido por mais uma temporada, enquanto os dois últimos assinaram um contrato definitivo.+ 'Pedro Castro estará disponível para o próximo jogo', diz Marcelo ChamuscaO volante Kayque chegou ao Botafogo do Nova Iguaçu, em setembro, para a disputa do Brasileirão sub-20, mas, ao fim da temporada, ganhou oportunidades no time profissional. O Glorioso ficou interessado em contar com o jogador para a disputa do Estadual e prorrogou o empréstimo até o dia 31 de maio.Mais cedo, o Botafogo anunciou a chegada do lateral-direito Jonathan, que jogou a última temporada pelo Coritiba. O jogador de 28 anos assinou com o Glorioso até o fim de 2021.Logo após o anuncio de Jonathan, o Botafogo oficializou a chegada do goleiro Douglas Borges, que tinha fechado vínculo com o Novorizontino para disputa do Campeonato Paulista. Contudo, ao saber do interesse do Glorioso, assinou a rescisão com o clube de São Paulo para acertar com o Alvinegro Carioca. Ele firmou contrato até o fim da temporada.