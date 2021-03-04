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Jonathan, Douglas Borges e Kayque aparecem no BID e já podem estrear pelo Botafogo na temporada

Jonathan e Douglas Borges firmaram um contrato definitivo até o fim da temporada, e Kayque acertou a prorrogação de empréstimo...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 18:41
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Nesta quinta-feira, os nomes de Kayque, Jonathan e Douglas Borges apareceram no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e também no BIRA, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Assim, os três já estão regularizados para estrear com a camisa do Botafogo. O primeiro teve o contrato de empréstimo estendido por mais uma temporada, enquanto os dois últimos assinaram um contrato definitivo.+ 'Pedro Castro estará disponível para o próximo jogo', diz Marcelo ChamuscaO volante Kayque chegou ao Botafogo do Nova Iguaçu, em setembro, para a disputa do Brasileirão sub-20, mas, ao fim da temporada, ganhou oportunidades no time profissional. O Glorioso ficou interessado em contar com o jogador para a disputa do Estadual e prorrogou o empréstimo até o dia 31 de maio.Mais cedo, o Botafogo anunciou a chegada do lateral-direito Jonathan, que jogou a última temporada pelo Coritiba. O jogador de 28 anos assinou com o Glorioso até o fim de 2021.Logo após o anuncio de Jonathan, o Botafogo oficializou a chegada do goleiro Douglas Borges, que tinha fechado vínculo com o Novorizontino para disputa do Campeonato Paulista. Contudo, ao saber do interesse do Glorioso, assinou a rescisão com o clube de São Paulo para acertar com o Alvinegro Carioca. Ele firmou contrato até o fim da temporada.
O arqueiro disputou o Campeonato Carioca de 2020 pelo Volta Redonda e foi eleito o melhor goleiro da competição. Permaneceu no Voltaço por boa parte da última temporada temporada, mas foi emprestado ao CRB, de Alagoas, para a reta final da série B.

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