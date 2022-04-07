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Jonathan Cafú é liberado do treino, e Corinthians encaminha empréstimo do atacante para o Cuiabá

Atacante foi liberado pelo Timão, e defenderá novamente o Dourado...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 15:18
Jonathan Cafú não participou do treino desta quinta-feira (7) do Corinthians no CT Joaquim Grava. O clube informou que liberou o atacante das atividades para ele concluir sua negociação por empréstimo com o Cuiabá, onde ficará até o final de 2022.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores
O atacante, que não fazia parte dos planos do Timão para a temporada, viajará ainda hoje para o Mato-Grosso, onde realizará exames médicos pelo Dourado, que disputa a Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileirão, além da Copa do Brasil.
> GALERIA: Corinthians vira alvo de memes após derrota na Bolívia
Essa será a segunda passagem de Cafú no Cuiabá, já que o atleta passou toda a temporada passada emprestado ao Dourado, onde disputou 44 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências.
> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​Contrato pelo Corinthians no fim de 2020, Jonathan Cafú fez apenas três jogos com a camisa corintiana e não conseguiu se firmar no alvinegro paulista. No começo de 2022, o Timão recebeu uma oferta do Giresunspor, da Turquia, pelo jogador de 30 anos.
No entanto, a diretoria do time do Parque São Jorge não achou o negócio vantajoso, e decidiu não prosseguir as conversas com o clube turco. O vínculo de Jonathan Cafú com o Corinthians vai até dezembro de 2023.
Crédito: CafúfezapenastrêsjogospeloTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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