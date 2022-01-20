Joia na base, Vinicius Popó deixa o Cruzeiro após sete anos de vínculo

-Hoje me despeço do clube que abriu as portas para a realização do meu sonho. Cheguei aqui aos 13 anos e vivi momentos inesquecíveis que fazerm parte da minha história. Sorri, amadureci, cresci e agora chegou a hora de me despedir. Só tenho a agradecer por todo o apoio que recebi desta torcida maravilhosa e que é tão apaixonada- postou Vinícius em suas redes sociais. Popó gerou grande expectativa no torcedor, pois na base do Cruzeiro, onde marcou mais de 100 gols, era tido como nome certo no profissional, O clube chegou a estipular uma multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências internacionais.