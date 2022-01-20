Joia na base, Vinicius Popó deixa o Cruzeiro após sete anos de vínculo

Tratado como joia base e futuro artilheiro do time, o atacante Vinicius Popó, revelado na base, estáo deixando o Cruzeiro. Em suas redes sociais, o jogador comunicou sua saída da Raposa, Veja o texto abaixo.
-Hoje me despeço do clube que abriu as portas para a realização do meu sonho. Cheguei aqui aos 13 anos e vivi momentos inesquecíveis que fazerm parte da minha história. Sorri, amadureci, cresci e agora chegou a hora de me despedir. Só tenho a agradecer por todo o apoio que recebi desta torcida maravilhosa e que é tão apaixonada- postou Vinícius em suas redes sociais. Popó gerou grande expectativa no torcedor, pois na base do Cruzeiro, onde marcou mais de 100 gols, era tido como nome certo no profissional, O clube chegou a estipular uma multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências internacionais.
Todavia, Vinícius Popó não "vingou" na equipe de cima, tendo poucas oportunidades entre os profissionais, não correspondendo quando jogou com a camisa celeste.
O atacante perdeu espaço na Raposa e acabou sendo emprestado para o Sport e depois para o Goiás. Entretanto, não mostrou bom futebol, sendo devolvido ao Cruzeiro.
O seu início de 2022, Popó estava na lista inicial do elenco, mas não conseguiu convencer o técnico Paulo Pezzolano de que seria útil para a equipe na temproada. Assim, deixará a Raposa sem destino definido.