Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Joia na base, Vinicius Popó deixa o Cruzeiro após sete anos de vínculo

O atacante era tratado como joia na Raposa, porém, não vingou no profissional e deixa o clube onde teve grande passagem nas categorias de base...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2022 às 18:27

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 18:27

Tratado como joia base e futuro artilheiro do time, o atacante Vinicius Popó, revelado na base, estáo deixando o Cruzeiro. Em suas redes sociais, o jogador comunicou sua saída da Raposa, Veja o texto abaixo.
-Hoje me despeço do clube que abriu as portas para a realização do meu sonho. Cheguei aqui aos 13 anos e vivi momentos inesquecíveis que fazerm parte da minha história. Sorri, amadureci, cresci e agora chegou a hora de me despedir. Só tenho a agradecer por todo o apoio que recebi desta torcida maravilhosa e que é tão apaixonada- postou Vinícius em suas redes sociais. Popó gerou grande expectativa no torcedor, pois na base do Cruzeiro, onde marcou mais de 100 gols, era tido como nome certo no profissional, O clube chegou a estipular uma multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências internacionais.
Todavia, Vinícius Popó não "vingou" na equipe de cima, tendo poucas oportunidades entre os profissionais, não correspondendo quando jogou com a camisa celeste.
O atacante perdeu espaço na Raposa e acabou sendo emprestado para o Sport e depois para o Goiás. Entretanto, não mostrou bom futebol, sendo devolvido ao Cruzeiro.
O seu início de 2022, Popó estava na lista inicial do elenco, mas não conseguiu convencer o técnico Paulo Pezzolano de que seria útil para a equipe na temproada. Assim, deixará a Raposa sem destino definido.
Crédito: Popórodouporoutrosclubes,poisnuncasefirmounoCruzeiro-(Foto:Divulgação/AssessoriadeImprensa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados