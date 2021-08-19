Joia do sub-17, Matheus Gonçalves assina primeiro contrato profissional com o Flamengo: 'Feliz e emocionado'

Crédito: Nathã Soares / Flamengo

Matheus Gonçalves vive uma semana mágica. Campeão brasileiro sub-17 em cima do Vasco na última segunda-feira e aniversariante no dia de ontem (16 anos recém-completados), o atacante assinou o seu primeiro contrato profissional, válido por três anos, com o Flamengo, na manhã desta quinta-feira. Ele se disse muito agradecido ao clube e à sua família:- Muita emoção, felicidade e orgulho por tudo o que está acontecendo na minha vida. Sou e serei eternamente grato à minha família e ao Flamengo, por tudo o que fizeram e fazem por mim e pelas pessoas que eu amo. Estou vivendo o momento mais incrível da minha vida, e me sinto muito abençoado. Campeão brasileiro na segunda-feira e hoje estou assinando meu primeiro contrato profissional com o clube que me formou, que me deu tudo e que eu amo. Estou extremamente feliz e emocionado - disse Matheus Gonçalves.

O Garoto do Ninho chegou no clube aos 12 anos de idade, e teve seu processo de captação capitaneado diretamente pelo Gerente de Transição Carlos Noval e por Luiz Carlos, atual gerente geral do futebol de base do Flamengo.

- O Matheus é um atleta que possui todas as características técnicas que o clube procura. Tem grande projeção para um dia integrar o elenco profissional do Flamengo, e o talento dele é fora de série, como todos puderam acompanhar durante a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17 - falou.

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- Vamos continuar atuando lado a lado durante o seu processo de formação, que continuamos tocando com muito carinho e cuidado, juntamente com toda essa geração 04/05, que é diferenciada. Estamos muito felizes com a assinatura desse novo vínculo, e vamos dar sequência a essa parceria de extremo sucesso - completou Luiz Carlos.