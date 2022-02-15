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Joia do Palmeiras, Endrick assistirá ao jogo entre PSG x Real Madrid pela Champions, em Paris

Sondado pelas principais equipes do futebol europeu, jovem do Verdão está passando férias com a família no Velho Continente, e aproveitará para curtir o duelo pela Champions...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 15:50
O Palmeiras está de volta ao batente no futebol brasileiro, enquanto alguns garotos das categorias de base curtem as férias. Entre eles está Endrick, grande joia palmeirense do momento. Aos 15 anos, ele está com a família na Europa, e aproveitará a estadia para assistir a um jogo da Champions League, justamente entre PSG e Real Madrid, nesta terça-feira, às 17h, em Paris, na França.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
No último domingo, o garoto postou fotos com seu pai, sua mãe e seu irmão curtindo o parque da Disney em Paris, seguindo o conselho de Abel Ferreira, quando falou que não levaria o atacante para a disputa do Mundial de Clubes.
Em meio aos passeios, Endrick recebeu o convite para ir até o Parque dos Princípes para assistir ao duelo entre PSG e Real Madrid. Segundo apurou o LANCE!, esse convite partiu do clube francês em parceria com Neymar, que deve encontrar com o garoto depois do jogo. Mas não é segredo para ninguém que os Merengues também estão de olho em levar o jovem para a Espanha.
Aos 15 anos, Endrick tem despertado o interesse de vários grandes clubes europeus, incluindo o Barcelona, que já teria sinalizado com valores com os quais estaria disposto a contratar o jovem após a assinatura do contrato profissional. O atacante completa 16 anos em meados de julho e já tem um acordo alinha com o Palmeiras para selar o novo vínculo por três anos.
Crédito: EndrickestáemParisevaiassistiraodueloentrePSGeRealMadrid(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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